Zwei verletzte Fahrer, drei beschädigte Autos und Sachschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls auf der B9 zwischen Germersheim-Nord und Germersheim-Mitte in Richtung Karlsruhe am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr. Drei Autos waren beteiligt. Eine Fahrerin bemerkte das vor ihr bremsende Auto zu spät und fuhr auf. Ein weiteres Auto konnte ebenfalls nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit den bereits verunfallten Fahrzeugen. Zwei der Fahrer wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Alle drei Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 18.000 Euro. Dies teilte die Polizei Germersheim mit.