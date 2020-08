Gleich in drei Fällen kam es zum Diebstahl aus Autos im Stadtgebiet in Germersheim. Die ersten beiden Taten ereigneten sich am Freitagmorgen zwischen 4 und 5 Uhr im Bereich der Vincentistraße beziehungsweise in der Straße An Deroy. Der bislang unbekannte Täter hatte die Fensterscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und war hierdurch ins Fahrzeuginnere gelangt. Aus einem Auto wurde eine Tasche gestohlen, bei der zweiten Tat wurde nichts entwendet. Weiterhin wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Geldbörse aus einem Wagen gestohlen, welcher im Bereich Am Vogelpark abgestellt war. Auch hier hatte der Tatverdächtige eine Fensterscheibe eingeschlagen, um an das Diebesgut zu gelangen. Die Tat ereignete sich zwischen 20 und 4.30 Uhr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 3000 Euro.

Die Polizei rät: „Lassen Sie Ihre Wertgegenstände sowie Taschen nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.“ Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.