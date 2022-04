Die Wohngeldbehörde, BAföG-Stelle und der Sachbereich Bildung und Teilhabe (Fachbereich Soziale Hilfen) der Kreisverwaltung Germersheim ziehen von der 17er-Straße 1 in die Bismarckstraße 4 in Germersheim um und sind deshalb am Mittwoch, 4. Mai, nicht erreichbar. Ab Donnerstag, 5. Mai, sind die Mitarbeitenden in der Bismarckstraße 4, Erdgeschoss, zu den gleichen Öffnungszeiten wir bisher (Montag bis Freitag 8.30 bis 12 Uhr sowie Dienstag 13.30 bis 16 Uhr und Donnerstag, 13.30 bis 18 Uhr) unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln zu erreichen.