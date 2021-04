Auch wenn Corona-bedingt dieses Jahr keine zentrale Dreck-weg-Aktion stattfinden kann, sollen Lingenfeld und die Umgebung von Unrat befreit werden. Auf Initiative der BI Lebenswertes Lingenfeld gibt es deshalb eine Corona-konforme Aktion: Dorf und Umgebung werden dabei in 37 Parzellen eingeteilt, für die jeweils eine Familie (gegebenenfalls mit einem weiteren Haushalt) die Verantwortung übernimmt. Anmeldung (mit Wunschgebiet, Parzellenplan auf lingenfeld.de) per E-Mail an lingenfeld-ortsgemeinde@t-online.de oder telefonisch bei Leila Nuß unter 06344 938589. Nach Bestätigung der Reservierung können bei der Ortsgemeinde, Hauptstraße 58, unter der Woche zwischen 9 und 13 Uhr kostenlose Müllsäcke abgeholt werden. Nachmittags ist eine Abholung am Mittwoch und Freitag zwischen 15 und 18 Uhr auch in der Bücherei möglich. Am 16. und 17. April wird ein Vertreter der Gemeinde oder der BI von 9 bis 9.30 Uhr zusätzlich am Dorfbrunnen Müllsäcke ausgeben. Dort kann auch ab dem 16. April mittags und am 17. April ganztägig der gesammelte Müll unter Angabe der Parzellennummer abgestellt werden. Die Gemeinde kümmert sich dann um den Abtransport am 19. April. Größere Funde können dem Bauhof per E-Mail an bauhof@lingenfeld.de oder Whatsapp (0174/3070896) mit Angabe der Parzellennummer und dem genauen Lagerort genannt werden.