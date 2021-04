Bei der Dreck-weg-Aktion von BI Lebenswertes Lingenfeld und Ortsgemeinde wollten mehr Menschen mitmachen, als Corona-konforme Plätze zu vergeben waren. Die Organisatoren hatten das zu reinigende Gebiet in 37 Parzellen eingeteilt, auf jeder konnte eine Familie beziehungsweise kleine Gruppe zu Werke gehen. Laut Steffen Deubig von der BI waren so am Wochenende rund 100 Helfer unterwegs, die geschätzte 15 Kubikmeter Müll gesammelt haben. Besonders ärgerlich seien große Mengen Müll – Autositze, Ölfässer, Fenster, aber auch Hinterlassenschaften von Lkw-Fahrern – nahe der Bahnlinie in Richtung Germersheim gewesen. Vor dem Rathaus wurde der Müll gesammelt, was zum Ärger der Organisatoren offenbar von manchen ausgenutzt wurde, um dort ihren eigenen Müll abzustellen. Am Montag sei der Abfall dann abgeholt worden.