Ein besonders rücksichtloses Verhalten legte am Dienstag ein 58-jähriger Autofahrer an den Tag.

Der Fahrer nötigte auf der B9 in der Ausfahrt Germersheim Süd zunächst eine vor ihm fahrenden Autofahrerin durch zu dichtes Auffahren. Weiter versuchte er die 30-Jährige im Ausfahrtsbereich zu überholen, wodurch die Fahrerin nach rechts ausweichen musste. An einem Kreisverkehr fuhr der Drängler dann zu dicht an der Autofahrerin vorbei und streifte ihren Personenwagen.

Als Erklärungsversuch für seine Fahrweise gab er gegenüber den Beamten an, es eilig gehabt zu haben. Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu. An den Fahrzeugen ist ein Sachschaden von insgesamt etwa 1500 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.