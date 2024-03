Das Geschäftszentrum in der Marktstraße von Wörth soll revitalisiert werden. Der Bestand ums Rathaus soll aufgewertet und die Sportanlagen sollen neu entwickelt werden. So soll ein Ausgangspunkt für ein neues Leitbild und damit auch ein neues Image für ein lebendiges und attraktives Stadtzentrum am Dorschberg entstehen.

Zu diesem Zweck ist unter anderem ein städtebaulicher Wettbewerb geplant, woraus ein Rahmenplan erarbeitet werden soll. Zudem ist geplant, verschiedene Gutachten einzuholen und eine Machbarkeitsstudie für mögliche Standorte von Bücherei und Volkshochschule in Auftrag zu geben. Begleiten soll diesen Prozess das Zentrumsmanagement. Dabei sollen Bürgerschaft, Zivilgesellschaft und Geschäftswelt aktiv bei der Neubelebung des Zentrums am Dorschberg eingebunden werden.

Am Dienstag, 5. März, wird deshalb um 18.30 Uhr im kleinen Saal der Festhalle (Zugang übers kleine Foyer links vom Haupteingang) das erste Transformationsforum zur gemeinsamen Ideenfindung mit den Akteuren und den Bürgern stattfinden. Die Veranstaltung erfolgt gemeinsam mit der nächsten Demokratiekonferenz. Dabei wird es auch um Ideen und Anregungen gehen, Bürgerbeteiligung interessant und gewinnbringend zu gestalten.