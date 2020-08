Ein Kind der Dorschbergschule ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Glücklicherweise war das Kind an keinem Tag seit Schulstart in der Schule anwesend“, teilte der kommissarische Schulleiter am Samstag in einem Elternbrief auf der Homepage der Grundschule mit. Das Gesundheitsamt habe weitere Kinder ermittelt, die mit dem infizierten Kind privaten Kontakt hatten und habe „alle entsprechenden Personen in Quarantäne gesetzt“. Eine Gefahr für Schüler der einzelnen Klassen bestehe laut Gesundheitsamt „aufgrund der nachvollziehbaren Inkubationszeit und des Verlaufs der Krankheit nicht“ heißt es. Deshalb dürfe der Schulbetrieb in der zweiten Woche nach den Ferien zunächst ohne Einschränkungen für alle Kinder weitergehen – natürlich unter strengen Hygieneauflagen. Am Freitag hatte auch die Richard-von-Weizsäcker-Realschule Germersheim auf ihrer Homepage über einen Corona-Fall an der Schule berichtet. Vier Lehrer und die Klassenkameraden wurden vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt.

Landkreis rutscht in RKI-Liste nach unten

Bis Redaktionsschluss lag gestern Abend keine Mitteilung der Kreisverwaltung über die aktuellen Corona-Zahlen vor. Der Landkreis Germersheim war mit 36 Fällen (Stand Freitag) auf Platz 9 in die Liste der Städte und Kreise aufgerückt, in denen es laut Robert-Koch-Institut bundesweit pro 100.000 Einwohner die meisten Corona-Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage gegeben hat. Am Sonntag (Stand 0 Uhr) rutschte der Kreis in dieser Liste mit demnach aktuell 33 Infizierten auf den letzten von 15 aufgeführten Plätzen.