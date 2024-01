Dürfen in einer ehemaligen Lustadter Gaststätte mit Wohnung mehrere Wohnungen und eine Selbstbedienungs-Gastronomie entstehen? Diese Frage hat der Gemeinderat klar beantwortet. Die Dorfschänke in der Bahnhofstraße 28 ist schon seit längerer Zeit dicht. Der Besitzer wollte das Gebäude zunächst in ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen umwandeln. Die beantragte Nutzungsänderung hatten Gemeinderat und Kreisverwaltung aber bereits im Frühjahr 2023 untersagt. Es hatten Unterlagen gefehlt – und die erforderlichen Stellplätze wurden nicht nachgewiesen.

Jetzt lag dem Gemeinderat erneut ein Bauantrag vor. Ziel: ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen (jeweils vier im Erd- und Obergeschoss sowie eine im Dachgeschoss) – und im rückwärtigen Teil des Gebäudes eine „Selbstbedienungs-Gastronomie mit Automaten-Service“ realisieren zu dürfen. Erneut hat das Gremium dazu Nein gesagt – aus mehreren Gründen: Der Antragsteller hat anstatt der geforderten 18 Stellplätze (zwei je Wohnung) wieder zu wenige, nur zwölf, nachgewiesen. Das Vorhaben widerspricht zudem den gestalterischen Zielen des Bebauungsplans „Mittlerer Ortsbereich - Am Hofgraben“. Und: Durch die geplante einseitige Grenzbebauung wären „nachbarliche Interessen beeinträchtigt“.