„Unterschiedlicher Meinung kann man sein, aber man sollte bei der Wahrheit bleiben“, findet Friedrich Gutting. Der Lingenfelder war lange Jahre Vorsitzender der Dorfmusikanten und ist immer noch aktiver Sänger. Er ist mit einigen Aussagen von Gegnern des geplanten Vereinsheims nicht einverstanden.

Die Lingenfelder Dorfmusikanten wollen in der Straße Am Hirschgraben ein neues Vereinsheim bauen. Einige Anwohner haben sich zusammengeschlossen, weil sie die Lärmbelästigung fürchten. Wie am Samstag berichtet, haben einige nun auch Widerspruch gegen die von der Kreisverwaltung erteilte Baugenehmigung eingelegt.

Gutting widerspricht der Darstellung von Anne Dickerhof, die in der Nachbarschaft des Grundstücks wohnt, auf dem das Vereinsheim entstehen soll. Laut Dickerhof hätten auch bei Anwohnern der früheren Probestätte wegen der Lärmbelästigung die Nerven blank gelegen. „Leider stimmt dies nicht und gehört ins Reich der Märchen“, schreibt Gutting. „In meinen zwanzig Jahren als Vorsitzender der Lingenfelder Dorfmusikanten wurden keinerlei Beschwerden an mich herangetragen, geschweige denn von ,blank liegenden Nerven’ gesprochen.“ Das Gegenteil sei der Fall gewesen, es habe ein harmonisches Miteinander mit der Nachbarschaft gegeben. „Manch einer erfreute sich an unserer Musik. Es ist möglich nach unseren Erfahrungen.“

Bezüglich des von Dickerhof erwähnten Urteils des Bundesgerichtshofs im „Trompeterprozess“, bei dem das Gericht Lärmbelästigung schon durch einen einzigen Trompeter anerkannte, sagt Gutting: „Um alle Informationen transparent darzulegen, erscheint es mir erwähnenswert, dass der besagte ,Trompeter’ in einem Reihenhaus seinen Beruf ausübte. Wir Dorfmusikanten bauen unser Heim nicht als Reihenhaus, sondern freistehend und ein Stück entfernt von den Gegnern des Projekts.“

Kein anderer Standort

Mit der Erteilung der Baugenehmigung seien einige Auflagen verbunden, „denen die Dorfmusikanten natürlich nachkommen werden“. Der Forderung, das Vereinsheim an anderer Stelle zu bauen, erteilt der frühere Vorsitzende eine Absage: „Die von der IG beschriebene Alternative gegenüber dem Radfahrverein ist leider keine wirkliche. An dem besagten Ort sind wir gleich weit entfernt von Anwohnern wie Am Hirschgraben.“ Auch in der Straße Im Oberwald sei das Thema Lautstärke ein langjähriges Streitthema. „Dann soll sich dort noch ein zusätzlicher (Musik-)Verein ansiedeln?“, fragt Gutting. Die Erhöhung des Verkehrsaufkommens Am Hirschgraben, wie von Anwohnern befürchtet, sei reine Spekulation, sagt Gutting. Er glaubt eher, dass viele Musiker mit dem Fahrrad zur Probe kämen.

„Das Bedauerlichste aus meiner Sicht ist, dass das hochgelobte Ehrenamt hier mit Füßen getreten wird“, findet Gutting. Viele Helferstunden bei Schlacht- oder Straßenfesten und viel Herzblut seien nötig gewesen, um das Ziel eines neuen Vereinsheims verwirklichen zu können. „Wohin es geht, muss man abwarten, aber Lingenfeld ganz ohne die Dorfmusikanten ist eine traurige Prognose“, sagt er. „Ein Straßenfest mit leerem Kirchplatz, das sollte doch nur im Jahr 2020 wegen Corona so sein.“