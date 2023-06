Zusammen mit dem Büro „Stadtgespräch“ aus Kaiserslautern will die Ortsgemeinde Neupotz die Dorfmoderation durchführen, die Voraussetzung für die Anerkennung als „Schwerpunktgemeinde Dorferneuerung“ ist. Den entsprechenden Beschluss fasste der Ortsgemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig und erhofft sich von der Moderation Aufschlüsse über die zukünftigen Entwicklungspotenziale der Gemeinde. Neupotz war zuletzt von 2005 bis 2011 als Schwerpunktgemeinde anerkannt. Es gebe eine Reihe von Aufgaben, die man angehen könnte, meinte etwa CDU-Sprecher Christian Hammer. So denke er an die Sanierung der Umkleidekabinen und des Sanitärtraktes im Clubhaus. Möglichst viele Ideen einholen möchte das Ratsmitglied Christoph Heid (FWG). Alle Fraktionen sollten möglichst viele Bürger zum Mitmachen motivieren. Danach müsse man eine Prioritätenliste aufstellen.