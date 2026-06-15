Unter dem Motto „Das ganze Dorf ist am Ball“ veranstaltet die TSG Jockgrim ab Dienstag, 16. Juni, sechstägige Dorfmeisterschaften. Im Stadion in der Ludwigstraße, direkt neben der TSG-Turnhalle, gibt es ein sportliches und unterhaltsames Programm für alle Altersklassen.

Den Auftakt macht das Kindergarten-Turnier am Dienstag, 16. Juni, ab 17 Uhr, bei dem Mannschaften aus den drei Kitas gegeneinander antreten. Am Mittwoch, 17. Juni, spielen Teams örtlicher Vereine und Institutionen gegeneinander. Am Donnerstag, 18. Juni, tragen D-Jugend-Mannschaften ein Turnier aus.

Am Freitag, 19. Juni, sind erneut die örtlichen Mannschaften am Ball. Später gibt es eine Party mit DJ Nicolas Jost. Am Samstag, 20. Juni, finden der Elfmeter-Cup und ein „Spiel um Jockgrim“ statt. Außerdem wird das WM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Elfenbeinküste ab 22 Uhr live übertragen.

Am Sonntag folgt das Finale der Dorfmeisterschaften. Auf einer offenen Bühne treten zudem verschiedene Musiker und Sänger auf.