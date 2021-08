Nicht nur für die zahlreichen Besucher und auch den Dorfladenverein als Veranstalter waren die beiden Open-Air-Konzerte am letzten Wochenende ein Erfolg. Sowohl die Band HeggMac als auch der Freckenfelder Chor Singfonia wussten zu begeistern. Für beide Gruppen war dies der erste Auftritt nach langer Corona-Pause. Das Veranstalterteam vom Dorfladenverein verkaufte auch Spendenbons für die Opfer der Flutkatastrophe, stockte den Betrag noch auf und konnte am Ende insgesamt 350 Euro an das Aktionsbündnis „Deutschland hilft“ überweisen. Das nächste Open-Air-Konzert in der Dorfbrunnen-Arena findet übrigens am Donnerstag, 19. August mit der Partyband „Grombacher die Heizer aus Baden“ statt.