Seit acht Jahren gibt es in Hördt kein Lebensmittelgeschäft mehr. Die Gemeinde plant einen Dorfladen und hat die Bürger nach ihren Bedürfnissen und ihrem Einkaufsverhalten befragt. Die Ergebnisse werden am Mittwoch vorgestellt.

Als möglichen Standort hat die Gemeinde das alte Raiffeisenlager in der Schulzenstraße im Blick. Rund 1100 Fragebögen wurden zu Jahresbeginn an die Haushalte verteilt. 453 kamen ausgefüllt zurück, das entspricht rund 43 Prozent. In der Sitzung soll der Gemeinderat entscheiden, wie es mit dem Projekt weitergeht.

Mit der Breitbandversorgung kommt in der ersten Sitzung nach der Corona-Pause ein weiteres Thema aufs Tapet, das viele Bürger umtreibt. Die Firma Deutsche Glasfaser, die kürzlich mit dem bisherigen Internetanbieter in Hördt Inexio fusioniert ist, bietet der Gemeinde eine Erschließung mit Glasfaser bis in die Haushalte an. Eine Mitarbeiterin erläutert am Mittwoch die Pläne.

Termin