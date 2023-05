Das Aus für den Freckenfelder Dorfladen in der Hauptstraße war seit längerem zu befürchten und wurde nun auch schriftlich angekündigt.

Letztmals am Pfingstsamstag, 27. Mai, hat der Dorfladen regulär geöffnet. Nach fast acht Jahren wird er dann schließen und in der bisherigen Form und unter der Leitung des wirtschaftlichen Vereins nicht mehr fortgeführt. Wie es mit den Räumlichkeiten weiter geht, ist derzeit noch ungewiss. Man bemühe sich natürlich weiter um eine Nachfolgeregelung, so teilt der Vorstand des Dorfladenvereins mit, sehe derzeit aber noch keine Lösung.

Mehrfach wurde in der Vergangenheit auf die Notwendigkeit einer Nachfolgeregelung hingewiesen. Geradezu flehend hatte sich der seit acht Jahren amtierende Vorstand an die Mitglieder und Bürger von Freckenfeld gewendet, sich doch im Dorfladenverein zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Aber niemand war hierzu bereit, so die brutale Erkenntnis. Nun wird der Dorfladen also geschlossen.

Am Pfingstsamstag können die Bürger bei einer kleinen Feier Abschied vom Dorfladen nehmen. Foto: Fritz Hock

Bis zum letzten Tag noch werden Obst, Gemüse, Milchprodukte und Backwaren aber weiterhin frisch angeboten. Man brauche die Umsätze, so schreibt der Vorstand an die Mitglieder, um die Kosten zu decken: „Füllt noch einmal eure Vorratsregale auf, damit unsere Regale leer werden!“

Gleichzeitig bittet der Vorstand darum, ab sofort keine Postsendungen mehr an den DHL-Paketshop schicken zu lassen, da auch dieser zum 27. Mai geschlossen wird. Nicht abgeholte Pakete werden dann an die Post zurückgegeben. Für Dienstag, 30. Mai und Mittwoch, 31. Mai ist dann jeweils von 7.30 bis 13 Uhr ein Ausverkauf der restlichen Waren mit Preisnachlässen vorgesehen.

Am 30. und 31. Mai soll beim Ausverkauf die restliche Ware verkauft werden. Foto: Fritz Hock

Der Vorstand des Dorfladenvereins bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen im Verkaufsteam, die im Laufe der acht Jahre mitgemacht und die Idee des „Dorfladens für die Nahversorgung“ mitgetragen haben. Sie hätten auch in schwierigen Zeiten die Situationen bestens gemeistert. Das gelte auch für die Ehrenamtlichen, die ständig im Einsatz waren und es derzeit auch noch sind. Abschied vom Dorfladen nehmen kann man am Samstag vor Pfingsten ab 12 Uhr bei Kaffee und Kuchen, einem zünftigen Umtrunk und Karaoke-Musik. Bei schönem Wetter will man die Terrasse nutzen.