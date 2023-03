Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Winden hat seinen Dorfladen zurück! An alter Stelle in der Hauptstraße, aber in neuem Ambiente, unter neuem Namen, mit neuem Angebot und einer neuen Pächterin. Am Montag, 20. März, wird Eröffnung gefeiert.

„Wir sind ein klein wenig stolz darauf, dass es uns gelungen ist, für den Dorfladen nach rund einem halben Jahr Pause wieder eine Pächterin zu finden“, sagt Ortsbürgermeister