Den Termin sollte man sich vormerken. Nachdem der Dorfladen Freckenfeld nun doch geschlossen werden musste, lädt der bisherige Trägerverein nun zum (hoffentlich vorläufig!) letzten Konzert mit den „Grombachern“ ein. Die „Heizer aus Baden“, wie sich die Band nennt, kommen am Donnerstag, 13. Juli, wieder in die Brunnenplatz-Arena (Terrasse am Dorfladen) und sorgen ab 19 Uhr für eine gute Stimmung. Bewirtet wird durch das Dorfladen-Team allerdings schon ab 17 Uhr. Bei allen Diskussionen um den Dorfladen war immer wieder darauf verwiesen worden, dass der wirtschaftliche Verein „Dorfladen“ gerade mit diesen Konzertveranstaltungen (bei freiem Eintritt, Hut geht rum) einen wichtigen Beitrag zur Bereicherung des Dorflebens leistet.