Mit dem Dorfladen wurde für viele Freckenfelder ein Traum wahr. Nach acht Jahren ist er ausgeträumt. Zeit an eine andere Zahl zu erinnern. Denn damit der schöne Traum Wirklichkeit werden konnte, brauchte es nicht nur das nicht bezifferbare Engagement der Ehrenamtliche. Sie waren keine Helfer, sondern die Träger des Projekts. Und das Projekt scheiterte jetzt auch daran, dass sich keine Nachfolger gefunden haben.

Möglich wurde der Dorfladen aber auch – und so nüchtern sollte man bei einem vielgelobten Modellprojekt bleiben –, weil in das Vorhaben sehr viel Geld gesteckt wurde. Rund 1,6 Millionen Euro musste der Steuerzahler auf den Tisch legen, bis das Gebäude soweit hergerichtet war, dass der Dorfladen einziehen konnte. 1 Million Euro aus der Landeskasse, rund 600.000 Euro von der Gemeinde – das sind umgelegt auf die 8 Betriebsjahre rund 200.000 Euro jährlich. Und unterwegs gab es auch immer wieder mal was: 2020 etwa 4500 Euro aus dem Programm „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern“ der Bundesregierung oder 2018 den vom SWR ausgelobten „Preis der Ministerpräsidentin“ zum Ehrenamtstag, von dem allerdings nicht verraten wird, wie viel Gebührengeld damit verbunden ist.

Das Geld ist jetzt noch nicht alles weg. Es hat zum Teil nur eine andere Form angenommen: Die des Gebäudes, in dem der Dorfladen untergebracht war. Die drängende Frage ist deshalb, wie es künftig genutzt werden soll.

Die Zeichen im Lebensmittel-Einzelhandel jedenfalls stehen auf Sturm: Die Inflationsrate bei Nahrungsmitteln lag im Mai immer noch bei fast 15 Prozent - gegenüber dem Mai 2022, in dem die Preise schon um 10 Prozent gestiegen waren. Die Folge: Ein Umsatzrückgang im Einzelhandel von 10 Prozent im Jahresvergleich.

Allzu viel Zeit mit Träumen von einem kleinen Nahversorger, der den Dorfladen übernimmt, sollte deshalb nicht vergeudet werden. Die Feste auf dem Platz davor können ja weiter gehen, sie haben sich ja schon in der Vergangenheit sogar rentiert.

