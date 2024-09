Welche Geschäftsfelder Bellheims drei Beigeordnete künftig beackern werden, das hat der Ortsgemeinderat am Donnerstag beschlossen. Und dann ging es noch vielleicht anstehende Feiern.

Um Friedhofsangelegenheiten, Spielplätze, Grillhütte und die Festhalle wird sich demnach der Erste Beigeordnete Sebastian Kraus ( FWG) kümmern. Das Zuständigkeitsgebiet der Zweiten Beigeordneten Martina Kopf ( CDU) umfasst Schulen, Kindertagesstätten und den Schülerhort sowie die Volkshochschule/Bücherei; zudem wird sie den Vorsitz im Schulträgerausschuss übernehmen. Um Senioren, Kultur, Messen/Märkte, Partnerschaften, Stadion und Kleinspielfeld wird sich Beigeordneter Harald Walter ( FDP) kümmern, der auch den Vorsitz im Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport innehaben wird.

Mehr Geld für Beigeordnete

Beschlossen wurde auch, dass nicht nur der Erste Beigeordnete als Aufwandsentschädigung 25 Prozent der Summe erhalten soll, die der Ortsbürgermeister erhält, sondern auch die übrigen zwei Beigeordneten, die bisher 20 Prozent bekamen. Von 10 auf 15 Prozent dessen, was der Ortsbürgermeister erhält, wurde auch die Aufwandsentschädigung des Seniorenbeauftragten erhöht, dessen geplante Wahl auf die nächste Sitzung verschoben wurde. Begründet wurde der Vorschlag von Sebastian Gehrlein (CDU), dem alle zustimmten, mit einem erhöhten Arbeitsaufwand. Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) ergänzte, dass dies zwar zusätzliche Ausgaben bedeutet, aber man auch berücksichtigen muss, dass man sonst unter Umständen keine Ehrenamtlichen mehr für die Politik gewinnen kann.

Nachdem Hermann-Josef Schwab (CDU) sein Mandat im Ortsgemeinderat niedergelegt und diesen verlassen hat, ist Gerhard Schlindwein für ihn nachgerückt. Sein Mandat im Verbandsgemeinderat behält Schwab hingegen. Für Harald Walter (FDP), der ebenfalls sein Mandat im Rat niedergelegt hat, dem er als Beigeordneter aber weiter angehören wird, ist Jeannette Becht nachgerückt.

Neuauflage der Dorfjubiläumsfeier?

„Das war ein Fest, das seinesgleichen sucht“, sagte Gärtner über das Festwochenende zum 1250. Ortsjubiläum Ende August, das sehr viel Lob und Zuspruch von Bürgern im Ort und aus den Nachbargemeinden erfahren habe. Lob für die vielen Helfer und Vereine kam von allen Ratsfraktionen. So groß wie zuletzt werde Bellheim so schnell nicht wieder feiern, so Gärtner zu diesbezüglichen Wünschen, die ihm gegenüber geäußert worden seien. Zu groß sei der Aufwand. „Aber man kann darüber diskutieren, ob man das in abgespeckter Form alle fünf Jahre wiederholt.“