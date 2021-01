2024 feiert Bellheim sein 1250. Dorfjubiläum. Vor geraumer Zeit hat sich unter der Führung des Ortsbeigeordneten Harald Walter (FDP) eine Arbeitsgruppe (AG) mit Vertretern der Ratsfraktionen gebildet, um die Feierlichkeiten vorzubereiten. Vor kurzem hat sich Walter „aus persönlichen Gründen“ von der AG-Leitung zurückgezogen. Er hoffe, dass bald ein tatkräftiger Nachfolger gefunden wird, denn es ist „noch viel zu tun“, sagte er auf Anfrage. Und so viel Zeit, wie es den Anschein hat, bleibe nicht mehr. Schließlich müsse man die Festvorbereitungen aus dem 2023 beginnenden Kommunalwahlkampf heraushalten (2024 sind Wahlen). Zudem stünden 2024 auch in Zeiskam und Rülzheim Dorfjubiläen an, Landau plane zwei große Events und dann soll auch noch die Fußball-Europameisterschaft stattfinden. Da bedürfe es frühzeitiger Planung und Organisation, sagte Walter.

Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) bestätigte Walters Schritt. Ein Nachfolger soll in der nächsten, jedoch noch nicht terminierten Sitzung der AG gefunden werden. Einen Kandidaten auszuwählen, sei in der Kürze der Zeit noch nicht möglich gewesen, sagte Gärtner. Er regte an, einen AG-Leiter ohne politisches Amt zu bestimmen, weil dann die Wahrscheinlichkeit größer sei, dass dieser auch nach der Wahl noch da sei und weitermachen könne.