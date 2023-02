Zu hybriden Ortsrundgängen unter dem Motto „Lustadt – gestern und heute“, bei denen die Teilnehmer anlässlich der 1250-Jahr-Feier an verschiedenen Stationen der Geschichte Lustadts analog und digital auf die Spur kommen können, lädt die Ortsgemeinde ein: Der ein- bis eineinhalbstündige Rundgang im Oberdorf startet am Sonntag, 5. März, 14 Uhr, am Rathaus, der im Unterdorf am Sonntag, 19. März, 14 Uhr, an der Christuskirche. Weil die jeweilige Teilnehmerzahl begrenzt ist, müssen sich Interessenten anmelden – per Telefon 06347 336 (montags 8.30 bis 12 Uhr, donnerstags, 14.30 bis 17.30 Uhr) oder per E-Mail gemeinde@lustadt.de. „Im Laufe des Jubiläumsjahres und darüber hinaus wird ein virtuelles Gedächtnis von Lustadt entstehen“, teilt die Kommune mit. Demnach soll es an markanten Stellen im Dorf dann möglich sein, mithilfe des Smartphones virtuell weitere Informationen zu den einzelnen Standorten abzurufen – visuell und auditiv.