Wer neuwertigen und gebrauchten Dingen ein zweites Leben einhauchen möchte, hat dazu am Sonntag, 23. Juli, beim Dorfflohmarkt in Kuhardt Gelegenheit. Dieser beginnt um 11 Uhr und endet gegen 17 Uhr. Knapp 40 Höfe laden zur Entdeckungstour ein. Wer keine Lust auf Shopping hat, der kann verschiedene Essensstände besuchen. Diese laufen auf Spendenbasis. Deren Erlös kommt dem Jugendtreff in der Gemeinde zugute.