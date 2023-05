Wie lebten die Menschen einst ein „Steinwilare“? Das lässt sich am Pfingstwochenende erleben, wenn die Gemeinde Steinweiler zum „Historischen Dorffest“ einlädt. Aber auch für alle, die nicht so sehr an Geschichte interessiert sind, wird einiges geboten.

Die „Traditionsgemeinde mit Zukunft“ steht über Pfingsten wieder einmal im Blickpunkt. Steinweiler lädt vom 26. bis 29. Mai ein zum „Historischen Dorffest“, dessen Bezeichnung die Beteiligten wieder voll und ganz gerecht werden wollen. Dorfleben, wie es früher war, ist zu bestaunen, und an vielen der etwa 16 Stationen können die Besucher sehen, wie Landwirte oder Handwerker sich noch vor Jahrzehnten auch körperlich zu plagen hatten. Bei der Arbeit zuschauen oder Werkzeuge und Geräte bewundern kann man in der „Alten Backstube“, in der „Schuhmacherei“ oder in der „Brennerei“. Aber auch der Bürstenbinder zeigt sein Handwerk. Sehenswertes gibt es in der Zimmermannsschänke oder im ausgedehnten Areal des „Alten Bauernhofes“.

Und natürlich zeigen die Winzer des Dorfes, was sie in ihren Kellern so ausgebaut haben, nicht nur Weine, sondern auch hervorragende Sekte. So gibt es einen Winzerhof und einen Stand der Winzervereinigung. Aber auch ein Bierbrunnen steht bereit, und in Wellers Garten kann man sich entspannt niederlassen und ein ganz besonderes Flair genießen. Weitere Stände sind die „Waikiki Green Monkey Bar“ oder „T&T BBQ“.

Historische Szenen aus Dorfgeschichte

Eine eigene „Kinderscheune“ lädt die kleinsten Besucher des Historischen Dorffestes“ein, und im Kulinarium gibt es, wie bei allen anderen Schänken, ein auserlesenes Speiseangebot. Daneben gewähren sogenannte Guck-Höfe Einblicke. Beim Rundgang über die bekannte Festmeile (Kreuzgasse, Obergasse, Ringstraße) findet man sie leicht, sind sie doch speziell mit einem gelben Auge gekennzeichnet.

Wer sich für die Dorfgeschichte interessiert, der darf sich auf den Besuch von Kaiserin Adelheid freuen. Die Gattin des Sachsenkaisers Otto I. kommt zu Besuch und macht „Steinwilare“ ihre Aufwartung. Bei Adelheid handelt es sich übrigens um jene, die in der Schenkungsurkunde aus dem Jahre 968 (also vor 1055 Jahren) erwähnt wird. Ihr wurde dereinst Steinweiler sogar zum persönlichen Geschenk gemacht. Kaiserin Adelheid tritt auf hinter der protestantischen Kirche, wo sonntags und montags zwei historische Szenen aus der Dorfgeschichte gespielt werden. Aufführungen sind an beiden Tagen jeweils um 15, 16 und 17 Uhr.

Landwirtschaftliche Oldtimer zu bestaunen

Wer sich für die Dorfgeschichte noch genauer interessiert, dem werden historische Dorfführungen angeboten. Hans Westermann und Markus Bohlender führen jeweils eineinhalb Stunden lang zu den besonders markanten Punkt. Treffpunkt ist am großen Karussell in der Kreuzgasse samstags um 17 Uhr, sonntags um 15 Uhr und montags um 11 und um 15 Uhr. Auch hier empfiehlt es sich, frühzeitig zu kommen. Geöffnet hat über das ganze Fest das Bauernhofmuseum, das der verstorbene Winzer Erhard Bohlender aufgebaut hatte.

Und sonntags ab 14 Uhr heißt es besonders aufgepasst: Liebevoll gepflegte Boliden aus dem Bestand des Oldtimer-Clubs Kandel werden über die Festmeile fahren und können schon zuvor (ab 10 Uhr) und auch danach am Parkplatz an der Sporthalle bewundert werden. Landwirtschaftliche Oldtimer darf man montags ab 14 Uhr bestaunen. Ein vielfältiges Programm also, das nach den Worten von Ortsbürgermeister Michael Detzel mit viel Engagement zusammengestellt wurde. Schließlich sind die Erwartungen schon hoch, verspricht Steinweiler doch wieder zu einem außergewöhnlichen Anziehungspunkt zu werden.

Nicht nur die Vereine wie MGV Eintracht, Musikverein, Tennisclub, Fußballsportverein, Feuerwehr, Landjugend, Winzerverein oder Partnerschaftskomitee Epinac machen mit, auch private Anbieter wie die Familien Weller (Garten), Repgen (Waikiki Cocktail Bar) oder Scherrer (T&T BBQ) und die Kindergärten sowie die Grundschule ziehen mit. Steinweiler hat sich gerüstet und bietet ein rundes Programm für alle, die an den Pfingsttagen etwas erleben wollen.