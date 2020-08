Ein Investitionsprogramm „zurückhaltend und mit Augenmaß“ stellte Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner dem Zeiskamer Rat vor. So sollen bis 2024 Investitionen hauptsächlich für die Dorferneuerung, den Ausbau der Bahnhofstraße, die Spielplätze und den Friedhof aufgewendet werden. Der Rat stimmte dem Programm mit einer Gegenstimme zu.

Insgesamt sind Investitionen von knapp 3,3 Millionen Euro vorgesehen, abzüglich möglicher Zuschüsse verblieben etwa 1,4 Millionen Euro als Eigenanteil bei der Gemeinde.

Für den Ausbau der nördlichen Bahnhofsstraße sind für 2021/22 jeweils rund 250.000 Euro veranschlagt. 30.000 Euro sieht der Plan für die Neuanlage eines Grabfeldes auf dem Zeiskamer Friedhof vor. „Die Bestattungsformen ändern sich, wir müssen auch in unserem Ort den Wünschen der Bürger Rechnung tragen und entsprechende Angebote bereitstellen“, so Lechner.

Für die Dorferneuerung wolle man sich um die Aufnahme ins Förderprogramm „Sonderkontingent Grün“ bemühen. Maßnahmen, die darüber gefördert werden, erhalten einen Zuschuss von 80 Prozent. „Das ist für unsere Gemeinde natürlich sehr attraktiv“, sagt Lechner. „Gehen wir von einem Gesamtvolumen von 20.000 Euro aus, würden lediglich 4000 Euro von der Gemeinde gezahlt werden müssen“.

Für die Neuanlage beziehungsweise den Ausbau der Spielplätze sollen in diesem Jahr noch 3000 Euro, im nächsten 5000 Euro und den drei folgenden Jahren nochmal jeweils 3000 Euro, insgesamt also 17.000 Euro bis 2014 investiert werden.

150.000 Euro werden für die Sanierung des Wirtschaftsweges westlich der L 540 im Programm aufgenommen. Die Maßnahme könnte 2022 angegangen werden. Was letztlich realisiert wird, hänge auch von der weiteren finanziellen Entwicklung ab, so Lechner. Das Investitionsprogramm diene der Orientierung, die Vorhaben sind nicht in Stein gemeißelt. Zudem stehen der Gemeinde noch enorme Kosten für die Grundsanierung ins Haus.