„Mehr Grün im Dorf“ heißt ein Förderprogramm des Landes. In Leimersheim werden mit Geldern aus diesem Prpgramm verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Die Betonmauer entlang des Fußballplatzes, die vielen Ratsmitgliedern schon lange ein Dorn im Auge ist, wird an mehreren Stellen mit Pflanzstreifen versehen. Vorgesehen sind Wildstauden, Kletterpflanzen, aber auch Spalierobst und Obststräucher. Ökologisch aufgewertet werden die Streuobstwiese am Ortseingang aus Richtung Kuhardt sowie die Fläche nördlich der Hugo-Dörrler-Halle. Für Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen im Niederhorst und Seelhof sind Rankgitter und Kletterpflanzen vorgesehen, die für ein abwechslungsreicheres Straßenbild sorgen sollen. Nicht umsetzbar sind Maßnahmen an den Wendehämmern in der Waldstraße und im Seelhof wegen deren Dimensionierung. Die Weiterführung der Baumreihe am Kerweplatz entlang der Abraham-Weil-Straße über die Pfarrer-Labbe-Straße hinaus eignet sich wegen der größeren Tiefbauarbeiten nicht für das Förderprogramm. Eine spätere Beratung des Vorschlags der Grünen außerhalb des Förderprogramms ist vorgesehen.