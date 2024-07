In den 80er-Jahren hat sich die kleine Gemeinde Winden am Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ beteiligt. Damals wurde man sogar Sieger auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. Fünf Gemeinden aus dem Landkreis haben sich beim aktuellen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ angemeldet – neben Winden sind es Erlenbach, Minfeld, Freisbach und Westheim. Die Jury machte kürzlich Station in der Gemeinde und schaute sich das Dorf bei einem Rundgang mit großem Programm genauer an. Die Bewertungskommission unter Leitung von Fabian Braun von der Kreisverwaltung hat jetzt ihr Urteil gefällt: Winden ist wieder einmal Kreissieger.