Wenn am Freitagabend, 26. Mai, das Parkfest beginnt, gibt es Freibier. Um 18 Uhr fällt der offizielle Startschuss zum Fest der Feste in Freisbach, wo bis einschließlich Sonntag gefeiert wird. Neben einem breiten internationalen kulinarischen Angebot gibt es beim Verein der Freunde und Förderer der Freisbacher Kinder auch Cocktails, nicht nur an diesem Abend. Neu in diesem Jahr ist laut Programm eine Slush-Eis-Maschine mit leckeren bunten Drinks für die Kinder – mit „Schuss“ auch für Erwachsene. Zur musikalischen Unterhaltung der Gäste spielt die Band „acoustic & amazing“. Auf diesen Sommerabend folgt am Samstag der Schnitzeltag. Der Name ist im Hinblick auf das Speisenangebot Programm. Zur Auswahl stehen drei Parkfest-Schnitzelvarianten. Für Musik sorgen an diesem Tag die „Hot Wine Punchers“. Am Sonntag, dem letzten Parkfest-Tag, ist Familientag. Um 10.30 Uhr beginnt er mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen, unter anderem „Flääschknepp mit Meerrettich“ und Petras Gulasch mit Brezelknödeln. Kaffee, und Torten gibt es bei den Landfrauen. Ab 17 Uhr werden unter anderem Dennis’ Hähnchenburger mit Schmorzwiebeln und Knobisoße serviert. Das Kinderkarussell des Schaustellers Fredi Weiss dreht sich über das ganze Festwochenende.

Aufgrund des Parkfestes ergeben sich von Freitag, 25., bis voraussichtlich Dienstag, 30. Mai, Einschränkungen im Busverkehr der Linien 592 (Freisbach – Weingarten – Schwegenheim – Lingenfeld) und 599 (Freisbach – Weingarten – Schwegenheim – Lingenfeld – Germersheim). Die Haltestellen Freisbach Domherrenplatz und Sportplatz können umleitungsbedingt nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die an der Kreuzung Haupt-/Weingartener Straße eingerichtete Ersatzhaltestelle mit den Abfahrtszeiten der Haltestelle Sportplatz auszuweichen.