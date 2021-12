Viele Erinnerungen wurden wach, als Vorstand und Betriebsrat der VR Bank Südpfalz Klemens Gadinger und Gerd Harsch für ihr 40-jähriges Dienstjubiläum ehrten.

Klemens Gadinger wechselte zum 1. Oktober 1981 als Kreditsachbearbeiter vom Mitbewerber zur Gebietsraiffeisenbank Rülzheim. „Wir haben damals vom Angebot bis zur Auszahlung alles gemacht“, so der Jubilar. Gadinger wurde Prokura verliehen und ab 1996 kam Personalführung dazu, berichtete Jordan, als er die vielseitige Vita des 61-jährigen Bellheimers vorstellte. Von 1996 bis 2012 begleitete er Neustrukturierungen der Bank maßgeblich mit und leitete Berater- und Servicemitarbeiter-Teams in den Regionalmärkten Germersheim und Rülzheim. 2012 wurde ihm die Verantwortung für die Firmenkundenbetreuung der Bank übertragen. Gadinger führte den Bereich bis Ende 2019. Seit 2020 ist er als „Pionier“ verantwortlich für das gewerbliche Vermittlungsgeschäft, das die Bank erfolgreich aufbaut. Als Geschäftsführer der VR Baulandentwicklungsgesellschaft Südpfalz koordiniert er Baulanderschließungen in der Region.