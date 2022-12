Gleich zwei Sieger gab es bei dem alljährlich stattfindenden Vorlesewettbewerb der 6. Klassen an der Realschule plus in Bellheim. Die Sieger des klasseninternen Vorlesewettbewerbs heißen Stella Dezenter und Boran Lektemür. Sie trugen zunächst aus eigenen Büchern die von ihnen zuvor ausgewählten Textstellen gekonnt vor. Außerdem stellten sie kurz den Inhalt ihrer Bücher vor, damit die Zuhörer die vorgelesene Textstelle in den Gesamtzusammenhang einordnen konnten. Im zweiten Teil des Wettbewerbs mussten sie dann kleine Textausschnitte aus „Oskar und die falschen Weihnachtsengel“ vorlesen, die ihnen allerdings vorher nicht bekannt waren, das heißt, sie mussten fremde Texte ungeübt vortragen. Die Jury, setzte sich aus den Deutschlehrern Ina Ehrhardt und Anette Weber sowie den Schülersprecherinnen Anna-Lena Schreiner und Zoé Wolf zusammen. Schlussendlich überzeugten sowohl Stella als auch Boran gleichermaßen und gingen somit beide als Sieger des Vorlesewettbewerbs hervor. Als Dank und Anerkennung erhielten sie ein kleines Geschenk. Die Genannten werden beim nächsten Vorlesewettbewerb auf Kreisebene die Realschule plus Bellheim vertreten.