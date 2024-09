„Der September wird heiß!“ verspricht die Freiwillige Feuerwehr Rheinzabern derzeit auf ihrer Homepage. Damit sind nicht die Temperaturen gemeint oder mögliche Einsätze, sondern das große doppelte Geburtstagsfest, das in diesem Jahr gefeiert wird.

Die Freiwillige Feuerwehr feiert ihr 150-jähriges Bestehen, die Jugendfeuerwehr gibt es seit 30 Jahren. Wer in die Geschichtsbücher schaut, wird feststellen, dass es die Floriansjünger bereits seit mindestens 154 Jahren gibt. Der runde Geburtstag, der passend in 2020 gefeiert werden sollte, musste jedoch abgesagt werden und wird jetzt nachgeholt.

Erste Hinweise zu einer in Rheinzabern und in den Nachbarorten bestehenden, gewissen Feuerwehr-Grundstruktur finden sich schon in historischen Quellen aus dem Jahr 1850. Die offizielle Geburtsstunde der Rheinzaberner Wehr schlug zwanzig Jahre später: 1870. In diesem Jahr beschloss der Ortsgemeinderat im Frühjahr den Kauf einer Feuerlöschspritze mit Zubehör und die Gründung einer freiwilligen Feuerwehr. Als Startkapitel für die Ausrüstung der Wehr gab die Gemeinde 400 Gulden und bezahlte die 1100 Gulden für die neue Feuerlöschspritze. Die Wehr zählte in den Anfangsjahren zwischen 150 und 200 Angehörigen, eine hohe Zahl in Bezug auf die knapp 2000 Einwohner der Gemeinde. Kurzzeitig hatte Rheinzabern, das vor 150 Jahren zum Königreich Bayern gehörte, sogar eine Pflichtfeuerwehr, die jedoch ab 1876 wieder zu einer freiwilligen Wehr wurde. Die Mitglieder mussten mindestens 20 Jahre alt, unbescholten und körperlich in der Lage für den Feuerwehrdienst sein.

Zwischen Pflichtwehr und freiwilliger Feuerwehr

Immer wieder wechselte in den folgenden Jahrzehnten der Status zwischen Pflichtwehr und freiwilliger Feuerwehr. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es wieder die Wehr aus Freiwilligen. Bereits ab 1930 hatte die Feuerwehr ihren Standort hinter der ehemaligen Einnehmerei, einem Gebäude in der Hauptstraße rechts neben der Rathaus. Dort gab es auch ab 1937 einen Trockenturm für die Wasserschläuche.

Nicht nur Brände im Heimatdorf löschten die Feuerwehrmänner, sie wurden schon in den 1930er und 1940er Jahren in Ludwigshafen eingesetzt oder halfen 1955 bei einem großen Hochwasser in Neuburg beim Verteilen von Sandsäcken. Seit 1974 ist die Verbandsgemeinde, die erst zwei Jahre vorher gegründet wurde, für den Brandschutz zuständig. Deshalb wurde das Amt des Wehrleiters, er steht allen vier Wehren in der Verbandsgemeinde vor, neu geschaffen. Der Chef der Ortswehren heißt seitdem Wehrführer.

Nach dem Großbrand im Jahre 1901 wird der Brandschutt beseitigt. Foto: Feuerwehr Rheinzabern

Ab dem Jahr 1992 wurden die im Dorf verteilten Sirenen, die die Freiwilligen im Katastrophenfall alarmierten, immer mehr durch Funkalarmempfänger ersetzt. Die technisch mögliche „Stille Alarmierung“ ersetzte schließlich komplett die weithin hörbaren Sirenen, die vor einigen Jahren abgebaut und verschrottet wurden.

1994 zog die Gleichberechtigung auch in der hiesigen Feuerwehr ein. Denn die Jugendfeuerwehr wurde am 1. Oktober gegründet und verzeichnete neben elf Jungen auch vier Mädchen, die sich auf den aktiven Dienst in der Wehr vorbereiteten. Betreut wird der Nachwuchs von einem eigens bestellten Jugendfeuerwehrwart.

Neues Domizil ab 2001

Das altehrwürdige Feuerwehrhaus mit der schmalen Zufahrt zwischen zwei Häusern war mittlerweile zu klein geworden, deshalb wurde ein neuer, verkehrstechnisch besserer Standort für ein modernes, größeres Feuerwehrgerätehaus gesucht und gefunden. Am Ortsausgang, an der Einfahrt in das Gewerbegebiet „Neun Morgen“ wurde neu gebaut, Ende September 2001 konnte das neue Domizil bezogen werden.

Längst gehört zu den Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr nicht mehr nur das Löschen von Bränden, die Aufgaben sind vielfältiger geworden. Das spiegelt sich auch in den Einsatzstatistiken wieder. In ihnen finden sich Einsätze bei Hochwasser, wie die Deichwachen entlang des Rheins, bei Unfällen holen die bestens geschulten Freiwilligen eingeklemmte Personen aus Fahrzeugen. Sie beseitigen umgefallene Bäume, die Jugendfeuerwehr übernimmt den Bewässerungsdienst bei neu gepflanzten Bäumen im Wald, die in trockenen Jahren sonst nicht anwachsen würden, oder Wehr-Angehörige helfen bei der Suche von Vermissten. Hierbei werden seit ein, zwei Jahren auch Vierbeiner, nämlich besonders geschulte Hunde, eingesetzt. Sie gehören zu einer Wassersuchhunde-Staffel der Verbandsgemeinde-Feuerwehr, der Chef der Einheit Achim Marz und weitere Hundeführer versehen ihren aktiven Feuerwehrdienst bei der Truppe in Rheinzabern.

Die Übergabe des neuen Löschfahrzeugs (LF 8) am 12. Juni 1971 durch Bürgermeister Schellenberger. Foto: Richard Trauth

Aktuell ist Stefan Mohr Wehrführer in Rheinzabern, seine Stellvertreter sind Otto Rieder und Manfred Steiner. Jugendwart ist Hubert Schmitt, der sich derzeit um 15 Jungen und ein Mädchen in der Jugendfeuerwehr kümmert. In der aktiven Wehr engagierten sich zu Jahresbeginn 62 Personen ehrenamtlich und bringen sich dazu oft auch überörtlich für die Ziele der Feuerwehr ein.

Info

Die Freiwillige Feuerwehr Rheinzabern lädt vom Freitag, 6., bis Sonntag, 8. September, zum Jubiläumswochenende ein. Während der Freitag den geladenen Gästen vorbehalten bleibt, soll am Samstag die ganze Gemeinde mitfeiern. Ab 10 Uhr für eine Wanderrallye für Jugenfeuerwehren durch Rheinzabern. Die Teilnehmer kommen aus dem ganzen Kreis Germersheim. Am Abend sorgen auf dem Marktplatz die Band X-Rays und DJ Jen für Stimmung. Und am Sonntag lädt die Feuerwehr zum Tag der offenen Tür ein.