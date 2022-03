Ab 1. April wird es wieder so weit sein. Der rote Doppeldeckerbus ist wieder da. die HopOn/HopOff-Citytour, bei der die Fahrgäste an Haltestellen ein- oder aussteigen können, kommt in dieser Saison mit zwei Neuerungen.

Ab dieser Saison wird die Fahrt um eine neue Station ergänzt. Der Bus hält nun zusätzlich am Zirkel Höhe Marktplatz, direkt an der Tourist-Information im Schaufenster Karlsruhe. Wer also vor, während oder nach der Tour noch Ausflugstipps, Souvenirs oder Karten benötigt, kann direkt die Tourist-Information besuchen.

Zudem gibt es einen neuen Audioguide verfügbar. „Karlsruhe Comedy mit Zeus & Wirby“, gesprochen von dem beliebten Moderatorenduo Zeus und Wirbitzky, die bereits den Digitalen Rundgang mit der Hearonymus-App eingesprochen haben, begleiten die Gäste nun auch während der Fahrt mit dem HopOn/HopOff-Bus. Infos und Hintergründe zu den Sehenswürdigkeiten werden gespickt mit lustigen Anekdoten. Weiterhin ist der Audioguide in den Sprachen deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, russisch, niederländisch und auf Badisch verfügbar.

Info



Fahrplan und Tickets im Netz unter https://www.karlsruhe-erleben.de/citytour oder in der Touristeninformation.