Die Stadt Kandel ist seit langem auf der Suche nach einem geeigneten Gelände für die Verlegung ihres Bauhofes. Jetzt kommt endlich Fahrt in die Sache.

Der Bauhof ist derzeit in der Elsässer Straße untergebracht und weist viele bauliche Mängel auf. Das Gebäude ist marode und es befinden sich alte Tanks im Boden. Außerdem sind verschiedene Räumlichkeiten über die Stadt verteilt angemietet, die für Zwecke des Bauhofes verwendet werden.

Ein Grundstück hat die Stadt bereits erworben, doch nun bietet sich ihr eine besondere Gelegenheit. Nach Aufgabe des Sporthauses Frey in der Lauterburger Straße 17 hat man der Stadt das Gebäude mit dem rund 8000 Quadratmeter großen angrenzenden Gelände zum Kauf angeboten. Dieses biete alle Voraussetzungen, vor allem viel Platz für die erforderlichen Hallen und Fahrzeuge, und es liege im Gewerbegebiet und in der Nähe der Straßenmeisterei, wie Erster Beigeordneter Volker Merkel (CDU) im Gespräch betonte.

Studie muss erstellt werden

Mittel für dieses Projekt stehen im Haushalt zur Verfügung, auch sei dieser genehmigt. In Absprache mit der ADD in Neustadt und der Kreisverwaltung Germersheim sei man auch auf einem guten Weg, so Merkel. Allerdings sei die Erstellung einer Machbarkeitsstudie erforderlich, auch deshalb, weil die Stadt sich um einen Landeszuschuss bemühen möchte.

In der Studie sei nicht nur der konkrete Bedarf für einen neuen Standort zu ermitteln. Dabei müssten die Varianten Neubau, Umbau, Sanierung oder eine alternative Lösung miteinander verglichen werden. Auch andere Möglichkeiten wie die Anmietung zusätzlicher Flächen, etwa neben einem Baustoffhandel, sollten eruiert werden.

Kein gemeinsamer Bauhof

Abgekommen sei man allerdings bereits von der Idee, einen gemeinsamen Bauhof für die Stadt und die Ortsgemeinden innerhalb der Verbandsgemeinde Kandel zu errichten. Hier wären die Wege doch zu weit, der Aufwand zu groß. Sobald man das Gelände hinter dem früheren Sporthaus Frey erworben habe, könne die Stadt die bisherigen Flächen veräußern und auf ihre gemieteten Gebäude wie etwa bei der früheren Baustoffhandlung Roth in der Bismarckstraße oder im Bahnhofsgebäude verzichten.

Für die Stadt Kandel sei dies alles in allem gerechnet eine günstige Gelegenheit zur Schaffung eines neuen Domizils für den städtischen Bauhof mit vielen Mitarbeitern und Fahrzeugen. Architekt Rüdiger Günther wird die Machbarkeitsstudie erstellen, die schon recht schnell vorgelegt werden soll. Er kenne sich aus, sei bisher schon in die Planungen mit einbezogen gewesen. Man komme um diese Untersuchungen nicht herum, sagt Stadtbürgermeister Michael Gaudier (CDU), wolle man den monatelangen Stillstand in einem jahrelangen Verfahren jetzt endlich beenden und das Projekt „Bauhof“ umsetzen. Der Rat billigte einstimmig das weitere Vorgehen.