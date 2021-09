Nun sind doch weiter Schnelltests möglich: Nachdem sich die Corona-Bestimmungen des Landes hinsichtlich der Testpflicht in Innenräumen weiter verschärft haben, hat sich die Verbandsgemeinde Bellheim nach Abstimmung mit dem Betreiber, dem DRK Ortsverein Bellheim, dazu entschlossen, die Schnellteststation der Verbandsgemeinde Bellheim doch noch bis auf weiteres an einem Tag in der Woche zu betreiben. Die Teststation ist jeweils freitags von 18 bis 19 Uhr geöffnet und befindet sich im Bürgerhaus in der Hauptstraße 140.