Seit August 2019 ist Roland Eiswirth (CDU) kein Ortsbürgermeister von Kuhardt mehr. Doch eine offizielle Verabschiedung nach 25 Jahren im Amt hatte es bisher nicht gegeben. Den Grund möchte man gar nicht mehr nennen – Corona. Doch am Freitagabend war es im Bürgerhof soweit: Zahlreiche Wegbegleiter waren eingeladen und sind gekommen, um in lockerer Atmosphäre sich doch noch richtig zu verabschieden – obwohl Roland Eiswirth aus seinem Kuhardt eigentlich nicht weg ist. Ebenso wenig wie sein ehemaliger Beigeordneter Josi Pitz, der nun Seniorenbeauftragter Kuhardts ist. Eiswirth ist politisch im Verbandsgemeinderat immer noch aktiv, ebenso in den Vereinen – vor allen der „Kuhrder Fasenacht“ des Kulturkreises und in der Kirchengemeinde.

Der jetzige Ortsbürgermeister Christian Schwab lobte die geleistete Arbeit seines Amtsvorgängers. Matthias Schardt, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rülzheim, zollte Eiswirth Respekt für die Lebenszeit, die er als ehrenamtlicher Ortsbürgermeister geopfert hatte – „was nicht selbstverständlich ist“. Roland Eiswirth zählte die vielen Hindernisse auf, die überwunden werden müssen, um eine Gemeinde voranzubringen. Es habe gute Zeiten für seine Familie und ihn gegeben, aber auch Zeiten, in denen alle etwas abbekamen. Bei der anschließenden Feier wurde vom „Altbürgermeister“ und seinen Weggefährten im Laufe des Abends noch so manche Anekdote aus den über 25 Jahren politischer Arbeit erzählt.