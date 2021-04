Auch die Stadt Kandel mit ihrem Vorort Minderslachen bekommt ein schnelles Glasfasernetz. Das teilten Stadtbürgermeister Michael Niedermeier und die „Deutsche Glasfaser“ am Donnerstag mit. Da Kandel die vorgegebene Quote an Anmeldungen zunächst nicht erfüllt hatte, war die Frist verlängert worden.

Die Verlängerung der Nachfragebündelung und „die Investitionen der Stadt Kandel in Werbung, Akquise und Unterstützung vor Ort der Stadtspitze von Haus zu Haus“, seien erfolgreich gewesen, zeigte sich der Stadtbürgermeister in einer Pressemitteilung erfreut.

Mit dem Beginn der Ausbauarbeiten ist nach Mitteilung von Projektleiter Rainer Menz in Kürze zu rechnen. Die Planungsphase der Tiefbauarbeiten sei bereits gestartet. Zunächst wird festgelegt, wo die Hauptverteilstation des Netzes, der sogenannte PoP (Point of Presence), aufgestellt wird. Anschließend beginnt das Generalunternehmen Zener mit dem Tiefbau und legt vom PoP aus die einzelnen Glasfasern bis in das Haus, beziehungsweise in die Wohnung. Alle Kandeler die einen Vertrag unterzeichnet haben, werden vorab über die einzelnen Schritte informiert und kontaktiert, damit Details zu ihren Anschlüssen geklärt werden können.

Zudem sind Bauinformationsabende vor Ort geplant, bei denen sich die Anwohner im Detail informieren können. Termine werden noch bekannt gegeben.

