Ab Mittwoch, 24. Juli, schließt die dm-Filiale im Maximilanscenter weil sie umgebaut wird. Die Wiedereröffnung ist für Montag, 26. August, angekündigt.

Laut dem dm-Gebietsverantwortlicher Robin Prinz wird die Wörther Filiale in den fünf Wochen Umbauzeit modernisiert. Auf den rund 700 Quadratmetern sind dann über 15.000 Produkte zu finden. „Optisch integrieren wir das neue Ladenbild, inklusive einer Beauty-Insel, auf der die aktuellen Trends aus dem Bereich Schönheit zu finden sind, sowie zwei Selbstbedienungskassen“, so Prinz in einer Mitteilung des Karlsruher Unternehmens. Auch eine Stillecke soll es demnach künftig im Markt geben. Zu den Umbaukosten der Filiale macht das Unternehmen keine Angaben.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind während der Baumaßnahmen in den umliegenden dm-Märkten beschäftigt. Zu denen zählt die Filiale in der Lautenburger Straße in Kandel und der Laden bei Kaufland in Germersheim, wie auf einem Aushang im Schaufenster in Wörth zu lesen ist. Ebenso steht dort der Hinweis, dass Fotoarbeiten in der Umbauphase in Kandel abgeholt werden können. Laut Prinz wird es für die Kundschaft bis 31. August einen Eröffnungsrabatt von zehn Prozent auf den gesamten Einkauf geben.

Beim dm-Konzern arbeiten europaweit rund 80.000 Menschen in mehr als 4000 Märkten. In den derzeit 14 europäischen Ländern konnte dm im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro erzielen.