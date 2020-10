Nach 21 Jahren an der Spitze der DLRG Ortsgruppe Wörth stellte Andreas Back (48) bei der Jahreshauptversammlung der DLRG Ortsgruppe Wörth am Rhein e.V. sein Amt zur Verfügung. „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“ – unter diesem Motto übergab er stellvertretend für die gewählten Vorstandsmitglieder den Staffelstab an das neu aufgestellte Vorstandsteam unter dem Vorsitz von Sascha Neff (29).

In den Berichten wurden die ehrenamtlichen Leistungen der aktiven Mitglieder in der Jugendarbeit, Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung sowie Einsatzdienst und Verwaltung hervorgehoben. Während der Jahreshauptversammlung wurden für langjährige und beispiellose Dienste folgende Mitglieder geehrt: Karin Fus, Hans-Jürgen Peter, Brigitte Huber, Reiner Huber und Emil Schardt.

Informiert wurde und anderem über den erschwerten Trainingsbetrieb aufgrund der Coronalage und die vorübergehende Hallenbadschließung sowie das vergangene und laufende Geschäftsjahr.