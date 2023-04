Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der DJ und Veranstalter Kevin Werling wird mit dem ersten Lockdown im März 2020 aus seinem erfolgreichen Berufsleben geworfen. Nichts geht mehr. Nach einer kurzen Phase der Hilflosigkeit besinnt er sich auf sein Können und findet eine neue Berufung. Erfolgreich, ein Jahr später kann er sogar Arbeitsplätze schaffen. Eine Geschichte, die Mut macht.

Kevin Werling wohnt am südlichen Ortseingang von Hatzenbühl. Oder an dessen Ausgang, wie man es sehen möchte. Anfang und Ende in einem, so ist das Leben. In Karlsruhe geboren, in Wörth