Der Ditib-Ortsverein hat für Samstag, 1. Juli, eine Demonstration für den Neubau einer Moschee in Germersheim angemeldet. Das bestätigte Hayrettin Günes, Vorsitzender des Ditib-Ortsvereins, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die Demonstration soll um 13.30 Uhr in der Moschee starten. Danach werde man Richtung Paradeplatz laufen, dort soll es eine Kundgebung geben, kündigte Günes an. Derzeit rechnet der Ditib-Vorsitzende mit zirka 1000 Teilnehmern, die teilweise aus der weiteren Region anreisen könnten. Man habe auch andere Ditib-Gemeinden über die Veranstaltung informiert, so Günes. „Wir fühlen uns derzeit diskriminiert und ungerecht behandelt“, sagt der Vorsitzende des Ortsvereins. Hintergrund ist eine juristische Auseinandersetzung zwischen dem Kreis Germersheim und dem türkisch-muslimischen Kulturverein Ditib um den Neubau einer Moschee, die sich schon seit Jahren hinzieht.