Der Bau einer Moschee des türkisch-muslimischen Kulturvereins Ditib beschäftigt seit 2016 Gerichte. Das Verwaltungsgericht Neustadt hat den Widerspruch des Kreisrechtsausschusses in Teilen kassiert. Doch es gibt weitere Hürden. Denn die Frage, um die es sich bei der Genehmigung für den Bau der Moschee in der Hans-Sachs-Straße 2 in Germersheim dreht, lautet: Ist diese Moschee gebietsverträglich oder ist sie das nicht. Sowohl Ditib als Klägerin, als auch die Stadt Germersheim als Beiklägerin, legten ihre Sichtweisen vor. Ditib zeigte auf, dass die Moschee gebietsverträglich ist, Besucherzahlen und Zeiten angepasst worden sind sowie Parkplätze ausgewiesen wurden. Die Stadt legte anhand von Fotobeweisen dar, dass dem eben nicht so sei und bereits jetzt die Moschee eigentlich nicht gebietsverträglich ist. Das Gericht will sein Urteil bis kommende Woche schriftlich verkünden.