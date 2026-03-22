[Aktualisierung: 17.30 Uhr] Eine Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und zwei Radfahrern gab es am Samstagmittag auf der L545 zwischen Bienwaldmühle und Scheibenhardt. Das meldet die Polizei.

Ein Autofahrer hatte auf der schmalen Straße zunächst zwei Radfahrer überholt und danach so unvermittelt angehalten, dass auch die zwei Radler abbremsen mussten. Danach war der Fahrer den Angaben der Polizei zufolge ausgestiegen und hatte die Radler beleidigt. Es kam am Straßenrand zu einem Wortgefecht, in dessen Folge der Autofahrer einem der Radler die Hände auf die Brust legte und ihn umschubste. Dabei wurde der betreffende Radler leicht verletzt. Außerdem entstand leichter Sachschaden am Fahrrad.

Die Radfahrer, beide aus dem Kreis Germersheim, fuhren daraufhin zur Polizeiinspektion Wörth und erstatteten Anzeige. Die Polizei ermittelt.