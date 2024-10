Wie innovativ ist die Südpfalz wirklich? Wie wichtig ist die Vernetzung für die Innovationskraft? Weshalb benötigt die Region eine starke regionale Vernetzung, um Zugang im internationalen Wettbewerb zu haben? Diese und weitere Fragen sind Thema der Diskussion des Südpfalz Innovations Hubs (SIH). SIH ist eine Genossenschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, die wirtschaftliche Entwicklung in der Südpfalz voranzutreiben und die digitale Kompetenz in der Region zu stärken. Eine Einführung in das Thema Innovationskraft und Vernetzung in der Region gibt es von Albrecht Hornbach (Unternehmer und Präsident der IHK Pfalz), Michael Englert (Unternehmer und Technologienetzwerk Südpfalz) sowie Ben Böser (Head of Ecosystems Block, Silicon Valley), der aus Kalifornien zugeschaltet wird. Moderiert wird die Veranstaltung mit anschließenden Gesprächen von Sarah Eid.

Info

Veranstaltung Innovationskraft und Vernetzung in der Region, Freitag, 11. Oktober, 16 Uhr, im SIH, Im Speyerer Tal 2, Rülzheim. Anmeldung per E-Mail info@suedpfalz-hub.de sowie telefonisch 07272 9383250.