Ob Rad, Kinderwagen oder Rollator: Die Räder sinken in den Schlamm ein, wenn es regnet. Deshalb solle das Köhlergässel befestigt werden, wie die Freie Wählergemeinschaft (FWG) in einem Antrag im Gemeinderat forderte. Jutta Schwind (SPD) wandte ein, dass nur 20 Prozent des unteren Bereiches schlecht seien. Ortsbürgermeister Martin Thürwächter (CDU) informierte, dass das Köhlergässel ein gewidmeter Weg sei. Mithin seien die Anwohner zur Pflege der Gassen verpflichtet. Er könne sich allerdings nicht vorstellen, dass die Gasse gepflastert werden müsse. Höchstens könnten die besagten 20 Prozent befestigt werden. Stefan Foos (SPD) verwies auf die Kosten und auf weitere Gassen in Freckenfeld, wo auch Bedarf bestehen könne. Es wäre gut, ein Konzept für alle Gassen im Dorf zu erarbeiten, stimmte der Ortsbürgermeister zu. Der FWG-Antrag soll nun im Bauausschuss diskutiert werden. Heiko Möller (FWG) regte an, zuvor einen Ortstermin mit Fachleuten anzuberaumen.