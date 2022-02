Soll für die Bestattung von muslimischen Verstorbenen in Kandel ein eigenes Grabfeld ausgewiesen werden? Mit diesem „heiklen Thema“ befasst sich derzeit der Beirat für Migration und Integration (BMI) der Stadt Kandel.

Auf dem Friedhof der Stadt oder an anderer Stelle, sollte dies möglich sein, lautete die Anregung des BMI in seiner jüngsten Sitzung. Auch in anderen Gemeinden im Landkreis Germersheim seien solche Grabfelder bereits ausgewiesen. In Landau gebe es, außerhalb des Friedhofes, ein eigenes Bestattungsfeld.

Bei der Diskussion wurden verschiedene Aspekte ins Spiel gebracht. So gab der städtische Beigeordnete Werner Esser zu bedenken, dass man bisher auf dem Friedhof der Stadt keine Unterschiede hinsichtlich der Religion gemacht habe. Andere Mitglieder unterstützten den Wunsch nach einem eigenen Grabfeld, wie es in früheren Jahren auch bei Menschen jüdischer Religion der Fall gewesen sei.

Irene Lamberz, Vorsitzende des BMI, sah noch viel Redebedarf und möchte zum Thema weitere Informationen einholen, ehe man sich mit einem Votum an die Stadt Kandel wenden will. Schließlich gebe es auf vielen Friedhöfen bereits reservierte Bereiche für Angehörige nichtchristlicher Religionen. Zur Meinungsbildung beitragen sollen nun diese selbst. Deshalb möchte der BMI per Bekanntmachung im Amtsblatt (in verschiedenen Sprachen) die Bedürfnisse der Gruppen in Erfahrung bringen, sagte die Vorsitzende Lamberz.