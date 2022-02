Aufgrund der Infektionslage findet die am Mittwoch, 8. Februar, geplante Präsenzsitzung des Bauausschusses zum Umbau des Tennenplatzes nicht statt. Im Dezember hat der Rat dem Umbau des Hartplatzes in einen Kunstrasen grundsätzlich zugestimmt. Gleichzeitig wurde beschlossen, diese Ausbauvariante im neuen Jahr im Beisein von Experten unter wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten mit anderen – etwa Winter- und Naturrasen – zu vergleichen. „Die Infektionszahlen haben uns wieder eingeholt“, sagt Bürgermeister Roland Bellaire auf Nachfrage. Weil man eine hohe Anzahl an Zuhörern erwartete, hätte nicht gewährleistet werden können, dass jeder einen Platz bekomme. Wegen der Abstandsregeln war die Anzahl auf 40 Besucher begrenzt. Bei den Sitzungen im November und Dezember, bei denen die Ratsmitglieder über den Umbau des Hartplatzes in einen Kunstrasen diskutierten, waren die Zuschauerreihen bereits gut gefüllt. Die Ausschussmitglieder hatten sich im Vorfeld gegen eine Videokonferenz zu diesem Thema ausgesprochen. Sobald die Infektionslage dies zulasse, soll die Ausschusssitzung nachgeholt werden. Die Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss findet wie geplant am Mittwoch, 18.30 Uhr, im Kultur- und Freizeithaus statt. Beraten wird der Haushaltsplan 2022. Hier werden deutlich weniger Zuhörer erwartet.