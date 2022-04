Seit Jahren versucht die Gemeinde einen Discounter oder Supermarkt im Ort anzusiedeln. Mehrere Vorstöße sind gescheitert. Eine Entwicklerfirma, die für eine Discounter-Kette Märkte baut, habe jetzt Interesse bekundet, sagt Bürgermeister Max Frey (CDU). Das geplante Gewerbegebiet Richtung Bellheim sei als Standort für die Firma nicht interessant. Im Fokus sei vielmehr das Gelände gegenüber dem neuen Feuerwehrhaus, am Verkehrskreisel Richtung Kuhardt. Die Flächen sind nicht in Gemeindebesitz und werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Das Projekt sei am Anfang, so die Bauabteilung auf Anfrage. Aktuell würden von den Entwicklern Unterlagen für die weitere Abstimmung mit Fachbehörden, etwa Kreis und LBM, erstellt.