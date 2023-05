Im Zwiebeldorf veranstaltet der TB Jahn am 24. Juni eine Disco Night in der Reithalle. Hintergrund ist eine Erfolgsgeschichte: Nachdem die geplante Feier zum 125-jährigen Jubiläum des Vereins 2021 coronabedingt ausfallen musste, holte man die Feierlichkeiten im vergangenen Jahr nach. Mit mehr als 500 Gästen wurde die Veranstaltung so erfolgreich, dass sie nun wiederholt werden soll. Das teilen die Verantwortlichen mit.

Wie schon 2022 sorgt der in der Region bekannte DJ Uwe Dienes für die Musik. Die Gäste dürfen sich also darauf freuen, zu Freestyle zu tanzen. Dienes wird auch eigene Kompositionen und Lieder zum Besten geben. Für das Catering ist in diesem Jahr der Karlsruher Food Truck Marv’s Beef zuständig, bei dem neben Steaks und Pommes auch vegetarische Speisen genossen werden können. Verschiedene Sponsoren unterstützen den TB Jahn bei der Finanzierung der Disco Night. Wer sich noch als Hilfskraft beim Aufbau oder anderweitig einbringen möchte, kann sich per Mail an tbjahn.zeiskam.turnen@gmail.com oder telefonisch an 06347 607893 wenden.

Die Disco Night findet am Samstag, 24. Juni, ab 20 Uhr statt. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf online für 7,99 Euro erhältlich, an der Abendkasse für zehn Euro. Aufgrund des großen Erfolgs und der Beliebtheit der Veranstaltung ist geplant, dass die Feier von nun an im jährlichen Wechsel mit dem Spielfest stattfindet.