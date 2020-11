Dirk Kröger (FWG) hat sein Mandat im Zeiskamer Ortsgemeinderat niedergelegt – „aus gesundheitlichen und privaten Gründen“, wie Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) sagte. Bei der jüngsten Ratssitzung dankte sie Kröger für dessen ehrenamtliches Engagement und verpflichtete Holger Meyer (FWG) als neues Ratsmitglied.

Kröger war im Juni 2013 für Fritz Mees (FWG) in den Ortsgemeinderat nachgerückt. 2014 hatte er für das Amt des Ortsbürgermeisters kandidiert und war Klaus Weiß (SPD) nur knapp unterlegen. Von 2014 bis 2019 gehörte er als zweiter Beigeordneter der Gemeindespitze an und war unter anderem für die Grundschule, den Jugendtreff und die Kindergärten zuständig. Bei der Kommunalwahl 2019 wählten ihn die Zeiskamer erneut in das Gremium.