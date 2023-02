Mit einem Zuschuss in Höhe von über 3,6 Millionen Euro fördert das Land Digitalisierungsmaßnahmen an insgesamt 14 Schulen in Trägerschaft des Landkreises Germersheim. Das Geld stammt aus den vom Bund im Rahmen des Digitalpakts Schule zur Verfügung gestellten Mitteln über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB). „Auf Basis des Antrags der Kreisverwaltung werden mit dem Zuschuss die technischen Voraussetzungen für digitales Lernen geschaffen“, heißt es in einer Pressemitteilung der ISB vom Freitag.

Mit dem Zuschuss ist die Umsetzung dringend notwendiger Maßnahmen vorgesehen. Dazu gehören die Vernetzung einschließlich Server, die Wlan-Ausstattung, die Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten wie zum Beispiel interaktive Tafeln, Displays und Beamern, digitale Arbeitsgeräte sowie mobile Endgeräte. Landrat Fritz Brechtel verwies darauf, dass seit 2010 im Kreis 120 Millionen Euro in die Sanierung von kreiseigenen Schulen investiert wurden.

Für Rheinland-Pfalz stehen im Digitalpakt Schule insgesamt rund 240 Millionen Euro an Bundesmitteln zur Verfügung, die mit dem zehnprozentigen Eigenanteil der Schulträger aufzustocken sind. Gefördert werden damit Digitalisierungsmaßnahmen über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB). Die ISB mit Sitz in Mainz ist die landeseigene Förderbank für Rheinland-Pfalz und unterstützt das Land bei der Umsetzung der Wirtschafts-, Struktur- und Wohnraumförderung.

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig überreichte mit ISB-Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer den Förderbescheid an Landrat Fritz Brechtel. Der Digitalpakt sei ein sehr wichtiges Instrument, aber genauso wichtig sei, dass das Land das Bundesprogramm mit den notwendigen didaktischen Maßnahmen begleitet, wird Hubig in der Mitteilung zitiert.