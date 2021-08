„Kein Turnerball-Ersatz – aber eine sehr gelungene Alternative!“ ist das Fazit nach dem ersten digitalen Turnerball in der Geschichte des TV 1890 Rheinzabern. Das sehen nicht nur die Organisatoren des besonderen Samstagsabendvergnügens am letzten Samstag so, sondern auch die über 50 Besucher, die sich via Notebook, PC oder Smartphone in die virtuelle Turn- und Festhalle begaben.

Der Ball des größten Vereins in der Gemeinde gehört zu den gesellschaftlichen Höhepunkten im Kulturkalender und konnte wegen der Coronapandemie nicht stattfinden. Trotzdem zogen sich am Ballabend viele Rheinzaberner, zumindest von Kopf bis Taille, schick an, die Damen legten Make-Up auf, das heimische Wohn- oder Arbeitszimmer wurde geschmückt, um festliche Atmosphäre aufkommen zu lassen. Dann hieß es, „ich gehe zum Turnerball, ich nehme am digitalen Empfang teil.“

Mit Datenschutz und Hotline

Möglich wurde dieses Erlebnis durch das Knowhow von Johannes Fried, der die Idee zum Online-Empfang hatte und technisch umsetzte. „Wir organisierten den Online-Empfang mit der Plattform „wonder.me“ eines Berliner Start-up-Unternehmens. Besonders wichtig war uns, dass die Plattform sehr niederschwellig ist, wenn auch nicht ganz barrierefrei. Man benötigte keine Registrierung, sie ist browserbasiert und gleichzeitig datenschutzkonform“, so Fried. Die Eingabe oder das Anklicken eines Internetlinks genügte zur Teilnahme. Es gab sogar zusätzlich eine Technik-Hotline, hier konnte jeder mit technischen Problemen anrufen und war direkt mit Johannes Fried verbunden, der in allen Fällen telefonisch Hilfestellung leisten konnte.

Eingeladen zum Ball wurde über soziale Medien, via E-Mail und einfach nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Zum Kreis des Organisationsteams des Online-Empfangs gehörten außerdem Eva Scherrer, Simone Mohr und Martina Werling. Geplant war nur eine Art Empfang in der virtuellen Festhalle, die als Hintergrund erschien und entsprechend gestaltet war.

Wie im echten Leben hatten einige Ball-Besucher gutes Sitzfleisch und genossen bis spät nachts die Gesellschaft und den Austausch mit den anderen Besuchern, damit blieb es nicht nur beim kurzen Empfang. Sogar eine Art Unterhaltungsprogramm und Tanzmusik wurde von den Ball-Gästen geboten. Im mit vielen Tischen bestückten Ballsaal, selbst der virtuelle Speisesaal war vorhanden, hielt Vorstandsmitglied Toni Hübner eine Begrüßungsrede.

Startschuss für virtuelle Kulturveranstaltungen

Jeder Teilnehmer wurde durch einen Kreis mit einem Profilbild oder seinen Initialen symbolisiert, durch ein Klicken auf sich selbst konnte man sich mit der Maus durch den virtuellen Raum bewegen, von „Tisch zu Tisch laufen“ und sich mit verschiedenen Personen und Personengrüppchen unterhalten. Sobald mindestens zwei Personen virtuell aufeinandertrafen, öffnete sich mit dieser Person ein Videochat. Während des Abends wurden in verschiedenen Grüppchen zum Beispiel Videoaufnahmen von Turnvorführungen der vergangenen Jahre spontan eingespielt. Andere betätigten sich als DJ, spielten Musik ein, zu der zu Hause vor der Kamera getanzt wurde, oder zeigten eine alte Videoaufnahme der traditionellen Polonaise.

Nachdem die erste Online-Veranstaltung dieser Art in Rheinzabern ein so großer Erfolg war, erklärte Johannes Fried: „Der Startschuss für virtuelle Kulturveranstaltungen im Vereinsleben von Rheinzabern war hörbar!“ Deshalb biete er anderen Vereine gerne Hilfe an, wenn sie Interesse an dieser Plattform haben.